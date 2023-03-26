Роналду больше не получит в подарок автомобиль от любимой - названа причина

Джорджина Родригес, которая является возлюбленной звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, больше не будет дарить футболисту дорогие автомобили.

«Больше не буду дарить Криштиану автомобили. Это уже неоригинально», - передает слова девушки газета Marca.

Стоит отметить, что на протяжении последних лет Родригес подарила Роналду три дорогостоящих автомобиля: Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class Brabus, Rolls-Royce Dawn.

С января текущего года Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний нападающий принял участие в восьми матчах, забил девять мячей и сделал две голевые передачи.

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