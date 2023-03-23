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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Джорджина: «Мне повезло, что Роналду выбрал меня»

23 Марта 2023 • 14:05 Комментировать (1)

Джорджина Родригес, вторая половинка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, сказала несколько слов о звёздном футболисте.

«Он прекрасный отец. Также он прекрасный босс, сын, брат. Часто во время еды дома я думаю, как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я ложусь спать очень счастливой», - сказала Джорджина El Hormiguero.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии. В четверг команда Роберто Мартинеса проведёт первый матч отбора на Евро-2024 – против Лихтенштейна. Не пропустите текстовую трансляцию.

​Роналду сделал громкое признание

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Марта 2023 в 14:10
А что ему оставалось... Майорга отказала же ему .. А-ха-ха-ха..
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