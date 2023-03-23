​Джорджина: «Мне повезло, что Роналду выбрал меня»

Джорджина Родригес, вторая половинка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, сказала несколько слов о звёздном футболисте.

«Он прекрасный отец. Также он прекрасный босс, сын, брат. Часто во время еды дома я думаю, как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я ложусь спать очень счастливой», - сказала Джорджина El Hormiguero.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии. В четверг команда Роберто Мартинеса проведёт первый матч отбора на Евро-2024 – против Лихтенштейна. Не пропустите текстовую трансляцию.

​Роналду сделал громкое признание