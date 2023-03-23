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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Девушка Роналду рассказала о подарке, который ей сделал Криштиану на день рождения

23 Марта 2023 • 12:34 Комментировать (2)

Джорджина Родригес, спутница звездного португальца Криштиану Роналду, рассказала о том, какой подарок ей сделал футболист на день рождения.

«На этот раз он подарил мне свое время. Зачастую мой день рождения совпадал с днем, когда у него был матч. Поэтому очень мало праздников мы проводили вместе. Но в этом году все было иначе. Я почувствовала себя по-настоящему счастливой», - передает слова Джорджины газета Marca.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Volond
23 Марта 2023 в 13:03
Очень футбольная новость!!!!
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