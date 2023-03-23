Девушка Роналду рассказала о подарке, который ей сделал Криштиану на день рождения

Джорджина Родригес, спутница звездного португальца Криштиану Роналду, рассказала о том, какой подарок ей сделал футболист на день рождения.

«На этот раз он подарил мне свое время. Зачастую мой день рождения совпадал с днем, когда у него был матч. Поэтому очень мало праздников мы проводили вместе. Но в этом году все было иначе. Я почувствовала себя по-настоящему счастливой», - передает слова Джорджины газета Marca.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.