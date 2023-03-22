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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Удивлён»: Роналду поделился впечатлениями о саудовской лиге

22 Марта 2023 • 20:51 Комментировать

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Я выступаю в очень конкурентном чемпионате. Это явно не Премьер-лига. Я бы солгал, если бы сказал это. Но я был приятно удивлён. В саудовской лиге хорошие клубы, лига сбалансирована. Арабаские игроки хороши, а иностранцы дают качество.  

Возможно, через 5-6 лет лига Саудовской Аравии станет четвёртой или пятой в списке самым конкурентоспособных лиг мира. Я очень счастлив, я хорошо готов. Я получаю много игровых минут», - сказал Роналду на пресс-конференции.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в лагере сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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