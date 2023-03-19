«Криштиану доказал своё величие»: тренер «Аль-Насра» оценил поступок Роналду

Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о поступке португальца Криштиану Роналду в концовке вчерашнего матча чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1). 38-летний форвард уступил право исполнить пенальти одноклубнику Талиске.

«Роналду – великий футболист. В ситуации с пенальти он отдал право пробить Талиске, чтобы тот отметился голом. Это лишний раз доказывает величие Криштиану.

Этот матч стал хорошим уроком для нас. Нужно к обоим таймам подходить с полной ответственностью», - передает слова тренера Cairo24.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил девять голов в восьми встречах.