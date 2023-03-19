Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Криштиану доказал своё величие»: тренер «Аль-Насра» оценил поступок Роналду

19 Марта 2023 • 09:35 Комментировать

Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о поступке португальца Криштиану Роналду в концовке вчерашнего матча чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (2:1). 38-летний форвард уступил право исполнить пенальти одноклубнику Талиске.

«Роналду – великий футболист. В ситуации с пенальти он отдал право пробить Талиске, чтобы тот отметился голом. Это лишний раз доказывает величие Криштиану.

Этот матч стал хорошим уроком для нас. Нужно к обоим таймам подходить с полной ответственностью», - передает слова тренера Cairo24.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил девять голов в восьми встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Марта
09:35 · Саудовская Аравия
«Криштиану доказал своё величие»: тренер «Аль-Насра» оценил поступок Роналду
18 Марта
18:22 · Саудовская Аравия
​Роналду не обязан посещать Гран-при Формулы-1
14:20 · Саудовская Аравия
Стало известно, что делает Роналду после матчей
17 Марта
07:55 · Саудовская Аравия
Девушка Роналду назвала худший момент своей жизни
15 Марта
23:53 · Франция. Лига 1
Планы Месси не изменились – он намерен остаться в Европе
17:13 · Франция. Лига 1
​Бывший одноклубник Роналду: Месси лучше 6
16:48 · Саудовская Аравия
​Авиакомпания пошутила над Роналду после его гневного порыва
13:29 · Испания. Ла Лига
Модрич назвал качество, которое делает Роналду особенным
10:28 · Саудовская Аравия
Контракт с «Аль-Насром» обязывает Роналду тусоваться со звёздами Формулы-1 в Саудовской Аравии 1
09:03 · Саудовская Аравия
Роналду не забивает в трёх матчах подряд 2
14 Марта
18:58 · Саудовская Аравия
​Судья не побоялся показать Роналду карточку за гневные эмоции 1
13 Марта
19:12 · Англия. Премьер-лига
​Заха получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
11 Марта
18:57 · Саудовская Аравия
​Роналду продолжает философствовать 4
10 Марта
14:57 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может присоединиться к Роналду в «Аль-Насре»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» мог стать одноклубником Роналду
Все новости