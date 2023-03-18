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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду не обязан посещать Гран-при Формулы-1

18 Марта 2023 • 18:22 Комментировать

На днях в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду обязан посещать Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Сообщалось, что это прописано в дорогостоящем контракте звёздного футболиста. Впрочем, информация не подтвердилась.

В агентстве The Sports PR Company, работающем с Криштиану Роналду, сообщили о том, что 38-летний футболист не будет присутствовать на Гран-при и не имеет никаких обязательств на этот счёт. Комментарий представителя агентства приводит на своих страницах Formula1News.co.uk.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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