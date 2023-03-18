Стало известно, что делает Роналду после матчей

Экс-футболист московского «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Тарасов поведал о том, как проходит восстановление звездного португальского нападающего Криштиану Роналду после матчей.

«Я узнавал о Роналду через Чорлуку. Он узнавал у Модрича. Мне интересно было, что он делает после игры. Он сразу массируется, потом едет на базу, там делает процедуры, баню. Только потом едет с командой посидеть», - рассказал Дмитрий на «Коммент.Шоу» в Youtube.

38-летний Роналду в данный момент является игроком саудовского «Аль-Насра». Его контракт с клубом рассчитан на два с половиной года. Заработная плата Криштиану составляет порядка 200 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил восемь голов и сделал два ассиста в семи встречах.