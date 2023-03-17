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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Девушка Роналду назвала худший момент своей жизни

17 Марта 2023 • 07:55 Комментировать

Джорджина Родригес, девушка звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, рассказала о том, как пережила смерть новорожденного сына.

«У меня в подписчиках более 40 млн человек. Но никто не знал, как я себя чувствовала в тот момент. Это был худший момент в моей жизни. Жизнь очень трудна, но она продолжается. Я должна была оставаться сильной.

Криштиану поддерживал меня и воодушевил заниматься своими делами. Сейчас мой приоритет – семья и воспитание детей. Я счастлива и благодарна ему», - поведала Родригес в трейлере документального фильма «Я – Джорджина».

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Джорджина и Криштиану ждали двойню, но во время родов выжила только девочка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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