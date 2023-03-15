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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Контракт с «Аль-Насром» обязывает Роналду тусоваться со звёздами Формулы-1 в Саудовской Аравии

15 Марта 2023 • 10:28 Комментировать (1)

С 2021 года в Саудовской Аравии проходит Гран-при Формулы-1, и власти этой страны делают все возможное для того, чтобы использовать такое событие для роста престижа и популяризации страны. И, тем более, когда где-то под рукой есть и Криштиану Роналду.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, в контракт Роналду специально включили пункт, обязывающий его участвовать в максимально возможном количестве различных спонсорских мероприятий в течение трех дней Гран-при - с 17 по 19 марта.

Даже если это будет вредить его непосредственным делам на футбольном поле - в данный момент его представительские качества важнее, ведь обнимающийся с Льюисом Хэмилтоном и или Мксом Ферстаппеном Роналду - это куда более сильный имиджевый ход, чем очередной гол в ворота какого-нибудь безвестного середняка арабского футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Марта 2023 в 10:46
Как обезьяна для фото .. Хе-хе...
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