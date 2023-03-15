Роналду не забивает в трёх матчах подряд

Португальский нападающий Криштиану Роналду не забивает уже в трех подряд матчах за «Аль-Наср». Во вчерашнем поединке против «Абхи» 38-летний бомбардир не отметился голевыми действиями. При этом команда КриРо победила со счетом 3:1.

Перед этой игрой Роналду уходил без результативных действий в матчах с «Аль-Батином» и «Аль-Итихадом».

Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января, заключив контракт на два с половиной года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел семь поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей (три - с пенальти) и две голевые передачи.