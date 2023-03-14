«Горчичник» и слабая игра Роналду не помешали «Аль-Насру» уверенно победить в четвертьфинале Кубка Короля

«Аль-Наср» и «Абха» сошлись в рамках 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. Четвертьфинальный матч прошёл 14 марта в городе Эр-Рияд.

На прошлой неделе «Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» и упал с первой строчки в чемпионате. Звёздный португалец очень переживал, даже психовал местами. Немного отвлечься КриРо поможет Кубок Короля, путь к этому трофею лежит через три команды, но конкретно в четвертьфинале «Аль-Насру» противостояла «Абха» - команда, за которую выступает наш старый знакомый эквадорец Фелипе Кайседо.

Правда, на поле экс-игрок «Локомотива» Кайседо так и не появился. Будто в качестве ответа остался в запасе «Аль-Насра» Андерсон Талиска (вышел только на 87-й минуте), который имеет огромное влияние на команду. Оставить в запасе Криштиану Роналду Руди Гарсия побоялся. Звёздный португалец появился в старте и уже на первой минуте наблюдал голевую атаку своей команды.

Аль-Ганам из центра поля забросил на линию штрафной площади, там аль-Наджеи без помех мяч принял, прокинул себе под удар и прошил кипера выстрелом в нижний угол – 1:0. Очень быстрый гол не успокоил «Аль-Наср». Команда Руди Гарсии рвалась вперёд, старалась развить преимущество. Проходит 20 минут, и вот, хозяевам удаётся вторая голевая атака. Позиционная атака развернулась правым краем, где разогнался Конан. Ивуариец в итоге прострелил на линию штрафной площади, откуда точно пробил Абдулла аль-Хайбари – 2:0.

Криштиану Роналду смотрелся блёкло. Отметился португалец лишь жёлтой карточкой, полученной уже после свистка на перерыв. Он был недоволен, что арбитр не дал его команде завершить контратаку. «Аль-Наср» на это ответил уже во втором тайме. Подача от правого угла поля, небольшая суматоха на ближней штанге, мяч направляется в центр вратарской, где Маран перепрыгивает голкипера и бьёт в цель – 3:0.

Мог аль-Хассан делать счёт крупнее, получив свободу на подступах к штрафной площади. Примерился он и метров с 18 пробил, но попал в перекладину. Ответ прилетел моментально – в следующей же атаке «Абха» один мяч отыграла. Альселули пробил из-за пределов штрафной площади, Аль-Акиди отразил перед собой, Абдулфаттаху не составило труда дослать мяч в сетку – 3:1.

Гол престижа ничего не решил. «Аль-Наср» переиграл «Абху» и уверенно шагнул в полуфинал Кубка Короля. Не понадобилась даже помощь КриРо, который второй матч подряд проводит слабо и не отмечается результативными действиями.