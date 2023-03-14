​Раскрыт необычный пункт из космического контракта Роналду

На выходных в Саудовской Аравии пройдёт Гран-при Формулы-1. Ожидается, что звёздный футболист Криштиану Роналду посетит это спортивное мероприятие. Как сообщает The Sun со ссылкой на свой источник, посещение Гран-при прописано в дорогостоящем контракте португальского форварда с «Аль-Насром».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду зарабатывает 200 миллионов евро в год по контракту с «Аль-Насром». Португалец подписал контракт с саудовским клубом в конце прошлого года. С тех пор он провёл восемь официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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