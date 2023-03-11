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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду продолжает философствовать

11 Марта 2023 • 18:57 Комментировать

Криштиану Роналду в субботу опубликовал в социальных сетях несколько фотографий, на которых он занимается в тренажёрном зале. В подписи к фото звёздный португальский футболист по обыкновению пофилософствовал.

«Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!» - написал Роналду.

Напомним, что в четверг «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттихада» (0:1) и пропустил соперника на вершину турнирной таблицы саудовской лиги. Теперь Криштиану Роналду и компания отстают от «Аль-Иттихада» на два очка.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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