​Роналду продолжает философствовать

Криштиану Роналду в субботу опубликовал в социальных сетях несколько фотографий, на которых он занимается в тренажёрном зале. В подписи к фото звёздный португальский футболист по обыкновению пофилософствовал.

«Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!» - написал Роналду.

Напомним, что в четверг «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттихада» (0:1) и пропустил соперника на вершину турнирной таблицы саудовской лиги. Теперь Криштиану Роналду и компания отстают от «Аль-Иттихада» на два очка.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года.