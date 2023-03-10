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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду совершил гневный поступок после поражения «Аль-Насра»

10 Марта 2023 • 11:48 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был сильно раздосадован после поражения от «Аль-Иттихада» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась минимальным поражением команды 38-летнего португальца со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил нападающий Ромариньо.

После финального свистка Криштиану не скрывал своего разочарования. Португалец на эмоциях пнул несколько бутылок с водой. Во время этого на трибунах болельщики «Аль-Иттихада» скандировали «Месси, Месси».

Из-за поражения «Аль-Наср» опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Аль-Иттихад». Разрыв между командами всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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