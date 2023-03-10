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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в ключевом матче

10 Марта 2023 • 01:00 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В четверг вечером «Аль-Наср» потерпел поражение в матче против «Аль-Иттихада» (0:1). Уступив сопернику, Криштиану Роналду и компания опустились с первого места в таблице на второе. У «Аль-Насра» осталось 46 очков, а «Аль-Иттихад» теперь имеет 47 баллов. Вскоре после завершения игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный Криштиану Роналду.

«Разочарованы результатом, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и на предстоящих играх. Спасибо фанатам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем на вас рассчитывать», - написал Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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