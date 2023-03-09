Криштиану Роналду сыграл блёкло, а его «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» и упустил лидерство в чемпионате

«Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» Криштинану Роналду сыграли в рамках 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч состоялся девятого марта на стадионе имени принца Абдуллы Аль-Файсала в Джидде.

Центральный матч не только тура, вообще всего второго круга, можно сказать, чемпионата. Лидеры сыграли между собой в Джидде, хозяином поля значился «Аль-Иттихад», на два балла отстающий от «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Команды звёздного португальца неожиданно вышла играть вторым номером, инициативу захватил «Аль-Иттихад», но владение мячом ничего толкового не приносило.

Хамдалла прибежал с левого фланга, неплохо разобрался на дриблинге и покатил скрытую передачу на Ромариньо. Удар бразильца заблокировал Маду. Дуэль Хамдаллы с Маду продолжилась, на линии вратарской первый выиграл воздух у второго, пробил в угол ворот, но тут не повезло – в створ не попал.

С точностью у «Аль-Иттихада» вообще были большие проблемы. Вроде бы хозяева больше атаковали, чаще били по воротам, но в створ вообще не попадали. Пять ударов в сторону ворот, но не один не потревожил голкипера «Аль-Насра». А что же Криштиану Роналду и компания? Без Андерсона Талиски в атаке царила грусть. В створ однажды всё-таки попали, но в целом опасных атак было даже меньше, чем творческий минимум «Аль-Иттихада».

И тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия не торопился усиливать атаку. Во втором тайме выпустил Луиса Густаво, дабы укрепить опорную зону. Криштиану на передовой работал чуть ли не в одиночку, за мяч толком зацепиться не мог. «Аль-Иттихад» опять же владел инициативой, но ничего толкового не создавал. Отскоки, рикошеты, борьба – только так возникали редкие моменты. Бруно Энрике зацепил мяч на углу вратарской, головой пробил с отскока, не попав в створ.

Комбинационный футбол у лидеров чемпионата Саудовской Аравии совсем не получался. Но и рикошеты играли за «Аль-Иттихад». Защитнику «Аль-Насра» Маду опять же пришлось спасать команду на «ленточке», останавливая удар Аль-Биши. Когда Ромариньо замыкал кросс с фланга, сработал уже более привычный для таких случаев человек – голкипер. Аль-Акиди притормозил мяч у штанги. Но Ромариньо всё-таки забил. За 10 минут до конца матча бразилец получил пас от Шарахили, ворвался в штрафную площадь с левого полуфланга и точно пальнул в дальний угол – 1:0.

Не видели мы практически Криштиану Роналду на поле, возможно, усилий португальца не хватило для положительного результата. «Аль-Наср» не удержал ничью против «Аль-Иттихада» и потерял лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.