«Аль-Иттихад» - «Аль-Наср»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд
Доступ после регистрации
Протокол игры
Аль-Акиди Наваф•Аль-Ганам Султан•Маду Абдулла•Аль-Амри Абдулела•Конан Гислен•Альваро Гонсалес Соберон•Аль-Сулейхим Абдулмаджид•Густаво Диас•Гариб Абдуррахман•Роналду Криштиану•Маран Мохаммад
09 марта.
Бан пользователя