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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» - «Аль-Наср»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

09 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
2-й тайм

В 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу встречаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда0:0Аль-Наср Эр-Рияд
Гроэ МарселоШарахили АхмедХегази АхмедБамсауд АхмедХамед ТарекКоронадо ИгорЭнрике БруноАль-Биши АбдулазизХамдалла АбдерразакРомариньо РикардоАль-Джадаани Абдулла
Запасные: Хавсави ОмарАль-Нашри АуадАль-Хавсави ЗакарияАль-Саяри МохаммедКамара АрунАль-Абуд Абдулрахман
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанМаду АбдуллаАль-Амри АбдулелаКонан ГисленАльваро Гонсалес СоберонАль-Сулейхим АбдулмаджидГуставо ДиасГариб АбдуррахманРоналду КриштиануМаран Мохаммад
Запасные: Аль-Хайбари АбдуллаАль-Фатил МохаммедЛаджами АлиАль-Хассан АлиДаниэль Росси АгустинАль-Наджи СамиБушаль НавафКашиш МаджедМашарипов Джалолиддин
09 марта.
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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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