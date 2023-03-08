​Испанский судья Лаос обслужит матч клуба Роналду в Саудовской Аравии

Известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос будет судить матч в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщает AS, Лаос отработает на игре «Аль-Насра» против «Аль-Иттихада», которая пройдёт в четверг.

Матч «Аль-Иттихад» - «Аль-Наср» может оказаться ключевым в борьбе за чемпионство. На текущий момент «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице (46 очков), а «Аль-Иттихад» идёт вторым (44 очка).

Как известно, за «Аль-Наср» выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду.

Напомним, что Антонио Матеу Лаос столкнулся с критикой после работы на матче Аргентина – Нидерланды на чемпионате мира. Испанца критиковал даже Лионель Месси.