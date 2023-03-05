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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду осуществил мечту ребёнка, пострадавшего из-за землетрясения в Сирии

05 Марта 2023 • 14:24 Комментировать

Примерно месяц назад Турция и Сирия пережили разрушительные землетрясения. Одним из пострадавших оказался сирийский мальчик по имени Набиль. Он рассказал спасателям, что мечтает встретиться с Криштиану Роналду. Видео со словами парня распространилось в социальных сетях.

Криштиану Роналду осуществил мечту Набиля и встретился с ним перед пятничным матчем «Аль-Насра» против «Аль-Батина». Звёздный португальский футболист уделил парню несколько минут. После этого Набиль отправился на трибуну смотреть матч.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Батин» со счётом 3:1. Все три гола команда Криштиану Роналду забила в добавленное ко второму тайму время.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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