Роналду осуществил мечту ребёнка, пострадавшего из-за землетрясения в Сирии

Примерно месяц назад Турция и Сирия пережили разрушительные землетрясения. Одним из пострадавших оказался сирийский мальчик по имени Набиль. Он рассказал спасателям, что мечтает встретиться с Криштиану Роналду. Видео со словами парня распространилось в социальных сетях.

Криштиану Роналду осуществил мечту Набиля и встретился с ним перед пятничным матчем «Аль-Насра» против «Аль-Батина». Звёздный португальский футболист уделил парню несколько минут. После этого Набиль отправился на трибуну смотреть матч.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Батин» со счётом 3:1. Все три гола команда Криштиану Роналду забила в добавленное ко второму тайму время.