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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду получил первую награду в Саудовской Аравии

04 Марта 2023 • 09:39 Комментировать (2)

38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду, который является сейчас игроком «Аль-Насра», получил приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Награду звездному форварду вручили после вчерашнего матча 19-го тура против «Аль-Батина» (3:1).

Напомним, что в прошлом месяце Криштиану принял участие в четырех поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи.

Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января, перейдя на правах свободного агента. Игрок заключил с клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Alex1972
04 Марта 2023 в 09:58
"The Best"... А-ха-ха-ха...
CHegevarra007
04 Марта 2023 в 10:37
"The Best" - это про Ди Марию.
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