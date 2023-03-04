Роналду получил первую награду в Саудовской Аравии

38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду, который является сейчас игроком «Аль-Насра», получил приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Награду звездному форварду вручили после вчерашнего матча 19-го тура против «Аль-Батина» (3:1).

Напомним, что в прошлом месяце Криштиану принял участие в четырех поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи.

Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января, перейдя на правах свободного агента. Игрок заключил с клубом контракт на два с половиной года. Заработная плата Роналду в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.