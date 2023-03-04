Слова Роналду после фантастического камбэка «Аль-Насра»

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», высказался о волевой победе своей команды в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Батина» (3:1).

«Всегда нужно верить до конца. Только вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

В прошедшем матче «Аль-Наср» уступал в счете, но смог в компенсированное время забить три гола и совершить камбэк. В этой встрече Роналду не отметился забитыми мячами.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел шесть поединков, записав себе в актив восемь забитых мячей и две результативные передачи.