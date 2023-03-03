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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Месси может пойти по стопам Роналду: Звёзды, которых ждут в Саудовской Аравии

03 Марта 2023 • 10:11 Комментировать

Криштиану Роналду теперь играет в Саудовской Аравии. Подписание столь звёздного футболиста пошло на пользу не только «Аль-Насру», но и всему саудовскому футболу. Местные клубы, имеющие хорошие финансовые возможности, будут стараться приглашать и других топовых игроков из Европы. Кто же может пойти по стопам Роналду в ближайшие годы? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подбирает кандидатов.

Лионель Месси

Слухи уже сватают Месси в саудовские клубы. Футбольным фанатам было бы очень интересно снова увидеть соперничество Лионеля Месси с Криштиану Роналду в одной лиге. А уж если аргентинец и португалец вдруг окажутся в одном клубе… Мечты-мечты.

В 2023 году ожидать Лионеля Месси в Саудовской Аравии не стоит. Поговаривают, что аргентинец пока не готов рассматривать экзотические предложения – он настроен продолжать выступать в Европе на высоком уровне. А вот через несколько лет переезд Месси на Ближний Восток весьма вероятен. Это будет не просто вопрос заработка - возрождение противостояния с Роналду должно подстегнуть аргентинца.

Златан Ибрагимович

Куда же без Златана, правда? Саудовский чемпионат не сделает серьёзного шага вперёд, пока там не поиграет Ибра. Это не констатация факта, а попытка прочитать мысли шведского форварда.

На днях Ибрагимович допустил, что он может выступать на высоком уровне ещё несколько лет. И это при том, что осенью Златану исполнится 42 года! Со своим сильным менталитетом при отсутствии травм швед действительно способен провести в футболе ещё не один сезон. Вряд ли можно всерьёз говорить о продолжении выступлений за «Милан» -  всё-таки «россонери» нужно двигаться дальше, а Ибра, как он сам говорит, хочет проводить полные матчи. Скорее всего, уже ближайшим летом Ибрагимовича можно будет увидеть в лиге, где у него будет больше возможностей себя проявить непосредственно на футбольном поле. Наверняка у Златана будут предложения из Саудовской Аравии.

Давид Сильва

По данным прессы, Давид Сильва уже получал предложение из Саудовской Аравии. Экс-игрок «Манчестер Сити» отказался от такого варианта якобы из-за желания продолжать играть в родной Испании, где его семья чувствует себя комфортно. Впрочем, исключать вариант, при котором Сильва в ближайшие годы всё-таки окажется в саудовской лиге, не стоит. Особенно если местный чемпионат и правда станет магнитом для статусных игроков из Европы. Давиду Сильве уже 37, а его действующий контракт с «Реалом Сосьедад» истекает летом.

Кевин де Брёйне

Нельзя сказать, что Кевин де Брёйне выходит на закат футбольной карьеры – летом ему исполнится 32. И всё же роль рыжеволосого бельгийца в «Манчестер Сити» постепенно становится менее значимой.  По ходу нынешнего сезона де Брёйне несколько раз оставался в запасе даже в важных матчах. Учитывая ситуацию, «горожане» в ближайшие годы могут расстаться с бельгийским хавбеком, и тогда за ним будут охотиться многие клубы. Почему бы Кевину не выбрать Саудовскую Аравию? Тем более в СМИ уже появлялась информация о нахождении бельгийца на радаре местных клубов.

Карим Бензема

В свои 35 лет Карим Бензема продолжает показывать топ-уровень. В прошлом году француз заслуженно выиграл «Золотой мяч», а позже вошёл в топ-3 лучших игроков по версии ФИФА. Бензема в полном порядке, и вряд ли он покинет «Реал» ближайшим летом. А вот через год Карим вполне может уехать из Мадрида. Где же продолжит карьеру форвард? Саудовские клубы наверняка постараются привлечь француза.

Мохамед Салах

Слухи говорили и о желании клубов из Саудовской Аравии заполучить Мохамеда Салаха. В 30-31-32 года футбольные звёзды редко едут из Европы в экзотические лиги, но если саудовские клубы вслед за Роналду начнут подписывать и других топ-футболистов, то для Салаха такой вариант может оказаться привлекательным. Но точно не в этом году. Пока что Мохамед продолжит выступать за «Ливерпуль». Пару дней назад представитель египтянина заявил, что в настоящий момент смена клубной прописки не обсуждается.

Александр Тихий

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