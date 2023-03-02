​Роналду отреагировал на информацию о том, что он изменил Джорджине

Блогерша из Венесуэлы, известная как Джорджилая, утверждает, что в конце марта прошлого года она занималась любовью с Криштиану Роналду в отеле. По словам Джорджилаи, в интимную связь со звездным футболистом она вступала добровольно.

Криштиану Роналду отреагировал на появление в прессе этой информации через своего пресс-секретаря, о чём рассказывает Daily Mail. Представитель звёздного 38-летнего футболиста назвал сообщения «ложными и клеветническими».

Как известно, Криштиану Роналду уже долгое время состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. Звёздная пара воспитывает пятерых детей.