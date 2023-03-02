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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду отреагировал на информацию о том, что он изменил Джорджине

02 Марта 2023 • 19:48 Комментировать (1)

Блогерша из Венесуэлы, известная как Джорджилая, утверждает, что в конце марта прошлого года она занималась любовью с Криштиану Роналду в отеле. По словам Джорджилаи, в интимную связь со звездным футболистом она вступала добровольно.

Криштиану Роналду отреагировал на появление в прессе этой информации через своего пресс-секретаря, о чём рассказывает Daily Mail. Представитель звёздного 38-летнего футболиста назвал сообщения «ложными и клеветническими».

Как известно, Криштиану Роналду уже долгое время состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. Звёздная пара воспитывает пятерых детей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Марта 2023 в 19:54
Ну вот... Хе..
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