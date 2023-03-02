​Девушка из Венесуэлы рассказала, что занималась любовью с Роналду в прошлом году

Девушка из Венесуэлы, известная как Джорджилая, рассказала о том, что она вступала в интимную связь с Криштиану Роналду. По словам блогерши, произошло это 25 марта 2022 года, когда звёздный футболист находился в расположении сборной Португалии.

Джорджилая утверждает, что Роналду отправил ей сообщение и пригласил в свой номер в отеле. Произошло это после того, как девушка фотографировалась с португальскими футболистами, в том числе и с Роналду.

«Я думала, что мы просто поговорим, узнаем друг другу получше, сделаем несколько фото. Я не думала, что в такой ситуации у нас будет секс. Но это произошло. Это было по согласию с моей стороны, хотя я чувствовала, что слава Роналду манипулирует мной», - слова Джорджилаи приводит Daily Mail.