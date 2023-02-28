​Роналду признали лучшим игроком февраля в саудовской лиге

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком саудовской лиги в феврале.

В уходящем месяце Криштиану Роналду провёл в чемпионате Саудовской Аравии четыре матча. В них 38-летний нападающий забил 8 голов и отдал 2 результативных паса на партнёров.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной сезона. Сообщалось, что в Саудовской Аравии Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

«Аль-Наср» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы саудовской лиги.