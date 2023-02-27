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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду встретился с легендарным Майком Тайсоном

27 Февраля 2023 • 08:59 Комментировать

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», встретился с легендарным американским боксером Майком Тайсоном. Это произошло перед боем между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.

Напомним, что Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и принял предложение «Аль-Насра». В Саудовской Аравии 38-летний португальский бомбардир будет зарабатывать порядка 200 миллионов евро в год. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года.

В последнем матче Криштиану отметился хет-триком.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Майк Тайсон Аль-Наср
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