Роналду встретился с легендарным Майком Тайсоном

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», встретился с легендарным американским боксером Майком Тайсоном. Это произошло перед боем между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.

Напомним, что Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и принял предложение «Аль-Насра». В Саудовской Аравии 38-летний португальский бомбардир будет зарабатывать порядка 200 миллионов евро в год. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два с половиной года.

В последнем матче Криштиану отметился хет-триком.