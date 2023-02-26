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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду раскрыл секрет своего преображения

26 Февраля 2023 • 14:50 Комментировать
Дамак
0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В трёх последних матчах саудовской лиги звёздный Криштиану Роналду забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров. При этом в предыдущих трёх играх за «Аль-Наср» португалец смог забить только один раз. После хет-трика в субботней игре с «Дамаком» Роналду раскрыл секрет своего преображения.

«Я чувствую, что стал более адаптированным к команде. Я начинаю понимать движения партнёров, а они начинают понимать мои движения. Думаю, мы можем выйти на высокий уровень», - рассказал Роналду в эфире телеканала SSC.

Отметим, что контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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