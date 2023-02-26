В трёх последних матчах саудовской лиги звёздный Криштиану Роналду забил семь голов и отдал два результативных паса на партнёров. При этом в предыдущих трёх играх за «Аль-Наср» португалец смог забить только один раз. После хет-трика в субботней игре с «Дамаком» Роналду раскрыл секрет своего преображения.

«Я чувствую, что стал более адаптированным к команде. Я начинаю понимать движения партнёров, а они начинают понимать мои движения. Думаю, мы можем выйти на высокий уровень», - рассказал Роналду в эфире телеканала SSC.

Отметим, что контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года. Сообщалось, что португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год.