​Роналду: «Для меня важны голы, но самое главное – это команда»

В субботу «Аль-Наср» разгромил «Дамак» в саудовской лиге – 3:0. Все три гола на свой счёт записал звёздный форвард Криштиану Роналду. После игры португалец дал комментарий для телеканала SSC.

«Я очень счастлив, но самое главное – это команда. Сегодня команда проделала фантастическую работу. Они бегали, они сражались. Для меня важны голы, но самое главное – это команда», сказал Роналду.

В пяти матчах саудовской лиги Криштиану Роналду записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что в конце декабря Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года.