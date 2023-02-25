​Роналду высказался после хет-трика

В субботу вечером «Аль-Наср» разгромил в саудовской лиге «Дамак» со счётом 3:0. Все три гола на свой счёт записал звёздный форвард Криштиану Роналду, причём ещё по ходу первого тайма.

Вскоре после завершения матча 38-летний Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Несмотря на свой хет-трик, Криштиану был максимально краток.

«Особенный вечер! Молодцы, ребята!» - написал Роналду.

В чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду провёл уже пять матчей. В них португалец записал на свой счёт восемь голов и два голевых паса.

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Договор рассчитан до средины 2025 года.