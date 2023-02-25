Криштиану Роналду оформил хет-трик и принёс победу «Аль-Насру»

Чемпионат Саудовской Аравии получил широкую известность пару месяцев назад, когдаперебрался в стан «Аль-Насра». Португалец «раскачивался» пару матчей, но за четыре проведённых игры сумел отличиться пять раз. И был готов забить очередной мяч в предстоящей игре с «Дамаком».

Соперник «Аль-Насра», девятикратного чемпиона Саудовской Аравии, «Дамак» ни разу не выигрывал Про-Лигу, зато поступательно пробивался в элитный дивизион арабского государства. И сегодня у коллектива, самым дорогим игроком которого является нидерландец с марокканскими корнями Адам Махер (4 млн.евро) предстояло сразиться с Роналду (20 млн.евро) и его новыми партнёрами, стоимость состава которых в восемь раз дороже соперника.

До стартового свистка команды разделяло шесть позиций и 18 очков в турнирной таблице. Учитывая, что в пяти последних матчах «Дамак» одержал только одну победу, то шансов против Криштиану Роналду и «Аль-Насра» практически не было. Но за хозяев играл факт собственного поля. 20-тысячный стадион был заполнен до отказа, а любое действие Криштиану Роналду, вышедшего со стартовой минуты на поле с капитанской повязкой, встречалось бурными овациями.

На 16-й минуте матча «Аль-Наср» провёл показательную атаку, которую завершал Гариб, но после его полуудара мяч отскочил к партнёру, а следом угодил в руку защитника «Дамака», что было видно даже в динамике момента. Рефери всё же прибегнул к ВАР и только после этого указал на «точку». Роналду был точен. Не прошло и пяти минут, как Роналду оформил дубль, хлёстко пробив с левой ноги с линии штрафной площади. Вратарь взглядом провожал игровой снаряд, летевший в его ворота. Действия голкипера, да и всей команды соперника больше напоминали то, что Роналду играет на самом лёгком уровне в компьютерный симулятор.

Шанс отыграть один мяч представился хозяевами за четверть часа до конца первой половины игры. Игровой снаряд прошёл рядом со штангой после удара головой одного из форвардов «Дамака». «Аль-Наср» продолжил давление на ворота соперника. Густаво был головой наверняка, голкипер «Дамака» чудом отразил мяч в сторону. Но третий мяч всё же влетел в ворота хозяев до перерыва. И забил его, конечно же, Роналду. Быстрая контратака «Аль-Насра», которую началГариб, скидка Яхья на португальца, который в касание поразил пустой угол ворот соперника.

Второй период начался с активного наступления «Дамака», но гости выдержали натиск и даже ответили ударом Густаво, который был блокирован защитником хозяев. Ответ не заставил себя ждать. Хамзи имел шанс отыграть один мяч, Аль-Акиди за счёт правильного выбора позиции справился с ударом. Не собирался останавливаться на трёх забитых мячах и Роналду, но его удары либо не достигали цели, либо передачи никак не доходили до партнёров. А когда стадион уже поднял руки кверху, празднуя четвёртый забитый мяч Криштиану, боковой арбитр зафиксировал положение вне игры.

В последние минуты матча темп встречи заметно упал. Однако гости могли забить ещё один. Подачу Роналду замыкал Машарипов, но после его удара игровой снаряд угодил в перекладины. В итоге, «Аль-Наср» одержал уверенную победу за счёт хет-трика Криштиану Роналду.

Константин Лицин