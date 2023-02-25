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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду увеличил отрыв от Месси по хет-трикам

25 Февраля 2023 • 19:57 Комментировать
Дамак
0:3
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Звёздный Криштиану Роналду из «Аль-Насра» оформил хет-трик в первом тайме субботнего матча саудовской лиги против «Дамака». Теперь на счету португальского форварда 62 хет-трика в его карьере. На этот факт обращает внимание Sports.ru.

Другой известный форвард Лионель Месси, с которым болельщики продолжают сравнивать Криштиану Роналду, имеет на своём счету 56 хет-триков в карьере. Месси, в отличие от Роналду, продолжает выступать в Европе – он представляет «ПСЖ».

Следить за матчем «Дамак» - «Аль-Наср» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср
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