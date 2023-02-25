Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча с «Дамаком»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил хет-трик к 44-й минуте встречи чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака».

На 17-й минуте знаменитый португалец реализовал пенальти, а спустя пять минут экс-игрок «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» забил второй мяч. К концу первой половины встречи Роналду оформил уже второй хет-трик в футболке аравийского коллектива.

К перерыву «Аль-Наср» ведёт в поединке 18-го тура местного чемпионата со счётом 3:0. Коллектив из Эр-Рияда лидирует в турнирной таблице первенства, в то время как их соперник находится на седьмой строчке. На счету Криштиану Роналду восемь голов при двух ассистах в шести встречах чемпионата.