Роналду посетит боксёрский поединок Томми Фьюри – Джейк Пол

В воскресенье в Саудовской Аравии пройдёт боксёрский поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри. Ожидается, что среди зрителей окажется звёздный футболист Криштиану Роналду, который уже почти два месяца выступает за «Аль-Наср».

«Посетит ли поединок Роналду? Да, думаю, он придёт на бой», - слова Джейка Пола приводит портал Goal.

Криштиану Роналду провёл за «Аль-Наср» пять матчей. В них звёздный португальский нападающий записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года.