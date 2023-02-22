Роналду нашёл усиление для своего клуба

Известный бразильский защитник Марсело, поигравший за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно информации журналистов Relevo, в подписании звездного свободного агента заинтересован «Аль-Наср». Стороны вступили в предварительные переговоры.

В трансфере Марсело лично заинтересован его экс-одноклубник по «Реалу» Криштиану Роналду. В настоящий момент бразилец находится в статусе свободного агента после ухода из пирейского «Олимпиакоса».

В нынешнем сезоне чемпионата Греции 34-летний южноамериканский футболист провел десять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.