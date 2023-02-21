​Как Роналду повлиял на игроков «Аль-Насра» - в клубе дали ответ

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». О влиянии звёздного португальца на других футболистов рассказал Хосе Блеса, который работает в клубе диетологом.

«Роналду очень помогает мне. Мы не можем научить его чему-то новому, а он создаёт вокруг себя школу. Остальные игроки смотрят на Криштиану и берут с него пример. С момента его прихода все футболисты стали более интенсивно тренироваться и соблюдать более строгую диету», - сказал Блеса испанскому Ideal.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года. Португалец провёл за саудовский клуб пять матчей. В них Роналду забил пять голов и отдал два результативных паса.