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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Как Роналду повлиял на игроков «Аль-Насра» - в клубе дали ответ

21 Февраля 2023 • 14:30 Комментировать

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». О влиянии звёздного португальца на других футболистов рассказал Хосе Блеса, который работает в клубе диетологом.

«Роналду очень помогает мне. Мы не можем научить его чему-то новому, а он создаёт вокруг себя школу. Остальные игроки смотрят на Криштиану и берут с него пример. С момента его прихода все футболисты стали более интенсивно тренироваться и соблюдать более строгую диету», - сказал Блеса испанскому Ideal.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный до средины 2025 года. Португалец провёл за саудовский клуб пять матчей. В них Роналду забил пять голов и отдал два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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