В прессе появилась информация о переезде звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. С момента подписания контракта с саудовским клубом португалец жил в отеле, где снимал 17 комнат класса люкс.

Как стало известно Mirror, перед переездом в новый дом Криштиану Роналду оплатил в отеле счёт примерно на 250 тысяч фунтов (около 280 тысяч евро).

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду отыграл уже пять матчей. В них португальский форвард забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Аль-Наср» входит в группу лидеров саудовской лиги.