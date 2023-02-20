В конце прошлого года Криштиану Роналду начал футбольный путь в Саудовской Аравии, подписав контракт с «Аль-Насром». С тех пор звёздный португалец обитал в отеле Four Seasons в центре Эр-Рияда. Там Роналду снимал 17 люксов - для себя, своей семьи и сопровождающих лиц.

Теперь Криштиану Роналду переезжает в новый дом, о чём рассказывают британские СМИ, в частности The Mirror.

Где именно расположен дом Криштиану Роналду, пока непонятно. Вероятно, мать игрока Долореш Авейру на днях опубликовала в социальных сетях фото уже из нового жилья своего звёздного сынули.

Криштиану Роналду провёл за «Аль-Наср» пять матчей. В них 38-летний португалец забил пять голов и отдал два голевых паса.