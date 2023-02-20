Раскрыта причина спада карьеры Роналду

Эмоциональное состояние португальского нападающего Криштиану Роналду серьезно пошатнулось после смерти новорожденного ребенка в апреле 2022 года. Как сообщил журналистам Lequipe человек из окружения 38-летнего игрока, футболист сильно подавлен из-за утраты сына.

«Криштиану перестал сдерживать себя в эмоциональном плане. Когда тренер раздражал Роналду, он посылал его куда подальше. Так же произошло и в конфликте с агентом Медешем», - поведал источник.

Роналду в настоящий момент выступает за саудовский «Аль-Наср». Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. В Саудовской Аравии Криштиану зарабатывает 200 миллионов евро в год.

Роналду может сменить клуб