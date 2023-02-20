Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Марсело в клуб Роналду

Известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо высказался о вероятном переходе Марсело в «Аль-Наср».

Несколько дней назад 34-летний футболист расторг контракт с греческим «Олимпиакосом». Одним из претендентов на экс-звезду мадридского «Реала» считается «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду, однако, по словам Романо, ждать воссоединения португальца с Марсело пока не стоит – латераль не ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии, несмотря на слухи. Бразилец продолжает изучать все доступные варианты, никакой ясности относительно его будущего пока нет.

Марсело выступал за «Олимпиакос» с лета 2022 года. В его активе три гола в десяти поединках за команду.