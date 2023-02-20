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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Марсело в клуб Роналду

20 Февраля 2023 • 02:09 Комментировать
Дхамк
...
Аль-Наср Эр-Рияд
25.02 18:30

Известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо высказался о вероятном переходе Марсело в «Аль-Наср».

Несколько дней назад 34-летний футболист расторг контракт с греческим «Олимпиакосом». Одним из претендентов на экс-звезду мадридского «Реала» считается «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду, однако, по словам Романо, ждать воссоединения португальца с Марсело пока не стоит – латераль не ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии, несмотря на слухи. Бразилец продолжает изучать все доступные варианты, никакой ясности относительно его будущего пока нет.

Марсело выступал за «Олимпиакос» с лета 2022 года. В его активе три гола в десяти поединках за команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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ДХАМК АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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