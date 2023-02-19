Раскрыта причина разрыва между Роналду и агентом Мендешем

Журналистам издания Lequipe удалось узнать причину разрыва сотрудничества между звездным португальским нападающим Криштиану Роналду и футбольным агентом Жорже Мендешем.

Как стало известно источнику, разногласия между сторонами имели накопительный эффект. Последней каплей, послужившей разрыву, стало скандальное интервью Криштиану журналисту Пирсу Моргану.

«Жорже сказал, что решение дать это интервью было полным бредом», - заявил человек из окружения Мендеша.

Роналду в конце ноября со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед», раскритиковав напоследок руководство и главного тренера команды Эрика тен Хага. В начале января португалец подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.