Фанат мог травмировать Роналду

В пятницу вечером «Аль-Наср» в рамках саудовской лиги играл против «Аль-Таавуна». В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны перед началом матча во время разминки.

Один из болельщиков прорвался на футбольное поле и побежал в сторону Криштиану Роналду. Судя по всему, прямо перед звёздным футболистом фанат поскользнулся на газоне. Человек летел ногами в Роналду, будто в подкате, и мог нанести 38-летнему игроку травму. Впрочем, Криштиану сориентировался и в последний момент отскочил в сторону. После этого хулиганом занялись подоспевшие сотрудники службы безопасности стадиона.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таавун» со счётом 2:1. Криштиану Роналду отметился двумя голевыми передачами.