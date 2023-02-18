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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фанат мог травмировать Роналду

18 Февраля 2023 • 19:16 Комментировать

В пятницу вечером «Аль-Наср» в рамках саудовской лиги играл против «Аль-Таавуна». В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны перед началом матча во время разминки.

Один из болельщиков прорвался на футбольное поле и побежал в сторону Криштиану Роналду. Судя по всему, прямо перед звёздным футболистом фанат поскользнулся на газоне. Человек летел ногами в Роналду, будто в подкате, и мог нанести 38-летнему игроку травму. Впрочем, Криштиану сориентировался и в последний момент отскочил в сторону. После этого хулиганом занялись подоспевшие сотрудники службы безопасности стадиона.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таавун» со счётом 2:1. Криштиану Роналду отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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