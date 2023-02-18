Роналду в 25-й раз в карьере оформил два или более ассиста в одном матче

Нападающий Криштиану Роналду нашёл себя в чемпионате Саудовской Аравии.

38-летний футболист не остался без результативных действий в третьем подряд поединке за «Аль-Наср». В пятницу португалец отметился двумя результативными передачами и помог своей команде победить «Аль-Таавун» со счётом 2:1. Примечательно, что звёздный форвард в 25-й раз за карьеру провёл игру, в которой ассистировал товарищам по команде дважды или чаще.

В активе Криштиану Роналду пять забитых мячей и две голевые передачи в четырёх матчах за «Аль-Наср» с момента прихода клуб в январе в качестве свободного агента.