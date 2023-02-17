Роналду высказался после двух голевых передач и победы

В пятницу «Аль-Наср» проводил матч саудовской лиги против «Аль-Таавуна». Криштиану Роналду не забил, но отметился двумя голевыми передачами, и его команда отпраздновала победу с результатом 2:1.

Спустя несколько часов после завершения игры Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Вышли на вершину лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!» - написал Роналду под фотографией.

Теперь на счету Криштиану Роналду пять голов и два голевых паса в четырёх матчах за «Аль-Наср». Ряды этого клуба португалец пополнил в конце прошлого года, подписав контракт на два с половиной сезона.