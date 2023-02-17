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Саудовская Аравия. Премьер-лига

У Роналду теперь не покер по голам, зато дубль по ассистам: Криштиану реально помог «Аль-Насру» одолеть «Аль-Таавун»

17 Февраля 2023 • 20:04 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Аль-Таавун Бурайда
окончен

Криштиану Роналду предстал на футбольном поле перед своими болельщиками в очередном матче «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии – против «Аль-Таавуна».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд2:1Аль-Таавун Бурайда
(1:0) Гариб Абдуррахман17'  
  47'Медран Альваро (1:1)
(2:1) Маду Абдулла78'  
Аль-Акиди НавафАль-Ганам Султан 84' (Алавжами Али ( 84') Аль-Амри Абдулела  90'Маду АбдуллаКонан ГисленГуставо ДиасАль-Хассан Али 63' (Мартинес Гонсало ( 63'  90') Гариб Абдуррахман 71' (Талиска Андерсон ( 71') Аль-Наджи Сами 63' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 63') Яхья Айман 71' (Машарипов Джалолиддин ( 71') Роналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадАль-Фатил МохаммедЛаджами АлиДаниэль Росси АгустинКашиш Маджед
МаилсонКадеш ХасанАль-Гамби Мохаммед 85' (Мохаммед Тарик ( 85') Налдо ГомесАль-Нассер Саад 87' (Аль-Аламири Хассан ( 87') Эль-Махдиуи АшрафМедран АльвароГамарра АлехандроЯхья Хазази 84' (Аль-Сахави Зияд ( 84') Тавамба ГаэльАльнабит Сумайхан
Запасные: Аль-Мехавес БасилАламири Хассан
17 февраля.

Если начинал Роналду в Саудовской Аравии тяжеловато, то постепенно разыгрался, и если в матче с «Аль-Фатехом» он спас свою команду благодаря реализованному пенальти в концовке, то во встрече с «Аль-Вахдой» Криштиану, образно выражаясь, сыграл в покер. Отправив аж четыре безответных мяча в ворота соперников своей команды, Роналду принёс «Аль-Насру» крупную победу. А в случае домашнего выигрыша у «Аль-Таавуна» команда Криштиану догоняла бы по набранным очкам «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда, во главе турнирной таблицы воцарялось бы троевластие.

Уже на пятой минуте Криштиану Роналду мог порадовать трибуны стадиона. Он покрутил мяч перед чужой штрафной, не дал Налдо Гомесу себя обокрасть, а затем пробил близко с левой девяткой. Гости больше владели мячом, однако «Аль-Наср» неплохо чувствовал себя на контратаках. По такой схеме хозяевам и удалось открыть счёт на семнадцатой минуте, когда Роналду оформил голевую передачу. Сверхзвёздный португалец радиоуправляемым пасом со своей половины поля запустил в проход по левому полуфлангу Абуррахмана Гариба, который по обводящей траектории завернул мяч в дальний угол (1:0).

Вскоре после гола ещё Али аль-Хассан с подбора с линии штрафной крутнул футбольный снаряд чуть мимо левого угла. Выйдя вперёд по главному показателю на табло, «Аль-Наср» тем более оправданно действовал вторым номером, но преимущество в счёте-то было у хозяев поля скользкое. В конце тайма команды обменялись неплохими фланговыми атаками – никому свою конвертировать в забитый гол не удалось. Зато удалось кое-кому отличиться на второй минуте после перерыва.

И этот кое-кто – не Криштиану Роналду, а Альваро Медран, и представляет он не «Аль-Наср», а «Аль-Таавун». С правого фланга на дальний край вратарской произвёл доставку Хасан Кадеш, и Медрану не составило труда вонзить мяч в пустой угол (1:1). Практически сразу же имел момент Роналду после прострела Аймана Яхья и рикошета, но Маилсону удалось отразить этот мяч ногой.

«Аль-Наср» перешёл к практике перманентного давления на чужие ворота, и после удара Абдулмаджида аль-Сулейхима был риск назначения пенальти в ворота «Аль-Таавуна», однако там видеоассистенты не увидели намеренной игры рукой со стороны заблокировавшего мяч футболиста гостей. Спустя несколько минут Гаэль Тавамба, казалось, вывел визитёров вперёд в счёте с левого полуфланга, но после видеоповтора гол был отменён из-за офсайда.

Роналду сильно хотел принести победу своей команде и иной раз чуть ли не выбивал мяч из рук голкипера чужой команды. И всё-таки получилось у Криштиану важным образом поучаствовать, скажем так, в победной атаке «Аль-Насра». После удара Густаво Диаса мяч отскочил от Роналду назад, и Абдулла Маду добавил его в сетку. Поначалу казалось, что взятие ворот не будет засчитано из-за офсайда Криштиану, но оказалось, что «вне игры» не было, поскольку застрял сзади один из защитников «Аль-Таавуна», который как раз активнее всех поднимал руки, сигнализируя, что гол необходимо отменить.

Главному арбитру пришлось самому посмотреть повтор, поскольку у видеоассисентов возникли вопросы насчёт того, стоило ли считать положение Роналду во время непосредственно голевого удара Маду пассивным офсайдом. Рефери решил, что Криштиану не закрывал обзор вратарю, и счёт стал 2:1. Итог – Роналду сделал дубль из ассистов. «Аль-Наср» догнал по очкам «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб» и по дополнительным показателям вышел на первое место таблицы. Хотя на 90-й минуте «Аль-Таавун» чуть не восстановил статус-кво: Сумайхан Альнабит опасно выскочил на ворота хозяев с правой стороны и лишь немного не попал в дальний угол.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии
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