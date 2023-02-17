Роналду сделал идеальный голевой пас матче «Аль-Насра»

Криштиану Роналду начал оправдывать свой дорогостоящий контракт с «Аль-Насром». В прошлом матче 38-летний португалец четыре раза расписался в воротах клуба «Аль-Вахда». Спустя неделю «Аль-Насру» в саудовской лиге противостоит «Аль-Таавун». Счёт был открыт на 17-й минуте, когда забил Абдуррахман Гариб. Автором голевого паса стал Криштиану Роналду. Португалец выдал шикарную передачу со своей половины поля, выведя партнёра на свидание с голкипером.

Для Криштиану Роналду это первый голевой пас в футболке «Аль-Насра».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Аль-Наср» - «Аль-Таавун» можно в текстовой трансляции.