Джорджина рассказала, что Роналду не делает дома

Джорджина Родригес, вторая половинка Криштиану Роналду, высказалась о жизни со звёздным форварде.

«Криштиану – суперпапа и лучший муж, о котором я могла лишь мечтать. Но он не готовит. После утренней тренировки он заслуживает того, чтобы найти на столе горячую тарелку с едой, приготовленной с любовью. У нас есть повар, но иногда готовлю я», - высказалась Джорджина в ходе интервью для Sportweek.

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Трудовое соглашение 38-летнего футболиста рассчитано на два с половиной сезона. Сообщалось, что Роналду в Саудовской Аравии будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.