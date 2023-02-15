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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может сменить клуб

15 Февраля 2023 • 10:10 Комментировать

Португальский центрфорвард Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», может сменить клубную прописку. Как информируют журналисты Sportskeeda, в будущем подписать 38-летнего бомбардира намерен другой представитель чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

Роналду перебрался в «Аль-Наср» в конце прошлого года. Нападающий подписал с клубом контракт на два с половиной года. Его заработная плата составляет порядка 200 миллионов евро за сезон.

В последнем поединке чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды» (4:0) Криштиану отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср аль-хиляль
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