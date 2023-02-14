Во вторник во многих странах мира отмечается День влюблённых. По этому случаю звёздный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Португалец разместил фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

«С Днём святого Валентина, моя любовь! Мне так повезло, что ты есть в моей жизни!» - трогательно подписал фотографию Роналду.

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный на два с половиной сезона. В четырёх матчах за саудовский клуб 38-летний португалец записал на свой счёт пять голов.