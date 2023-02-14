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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду трогательно поздравил Джорджину с Днём влюблённых фото

14 Февраля 2023 • 15:20 Комментировать

Во вторник во многих странах мира отмечается День влюблённых. По этому случаю звёздный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Португалец разместил фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

«С Днём святого Валентина, моя любовь! Мне так повезло, что ты есть в моей жизни!» - трогательно подписал фотографию Роналду.

В конце прошлого года Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт, рассчитанный на два с половиной сезона. В четырёх матчах за саудовский клуб 38-летний португалец записал на свой счёт пять голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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