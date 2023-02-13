​Кальдерон: «Мне бы хотелось, чтобы Роналду провёл ещё два-три года в топ-лигах»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон оценил трансфер Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Мне бы хотелось, чтобы Роналду провёл ещё два-три года в топ-лигах. Думаю, что он ещё в форме, в хорошей форме. Он был игроком, который очень хорошо заботился о себе на протяжении всей своей карьеры. Полагаю, он подумал, что это хороший вариант [переход в «Аль-Наср»], поэтому я желаю ему всего наилучшего», - слова Кальдерона приводит портал Goal со ссылкой на GB News.

Отметим, что именно Рамон Кальдерон был президентом «Реала», когда Криштиану Роналду переходил в этот клуб в 2009 году.