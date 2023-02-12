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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду поздравил женскую команду «Аль-Насра»

12 Февраля 2023 • 15:45 Комментировать

Женская команда «Аль-Насра» впервые в истории стала чемпионом Саудовской Аравии. По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал звёздный футболист Криштиану Роналду.

«Огромные поздравления женской команде «Аль-Насра» с первой победой в лиге. Это фантастическое достижение», - написал Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Трудовой договор рассчитан до средины 2025 года.

Криштиану Роналду забил уже пять голов за «Аль-Наср». В последней игре против клуба «Аль-Вахда» 38-летний португалец записал на свой счёт покер.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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